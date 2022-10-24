Водій вантажівки Volvo збив на смерть пішохода

У понеділок вранці, 24 жовтня, на вул. Виговського у Львові сталася смертельна аварія. Водій вантажівки збив на смерть жінку, про це ZAXID.NET розповіли у прес-службі поліції.

Аварія сталася близько 10:40 біля будинку №3. За попередніми даними правоохоронців, водій вантажівки Volvo, 32-річний львів'янин, збив пішохода. Жінка від отриманих травм померла до приїзду медиків.

32-річний львів'янин, водій вантажівки Volvo, збив на смерть жінку

Особу загиблої поліція ще не встановила. Однак за фактом цієї аварії поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).