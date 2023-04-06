Аварія трапилась 9 листопада 2022 року на початку вул. Личаківської

Личаківський районний суд Львова виніс вирок водієві кросовера Lexus Олегу Вдовиченку, який на смерть збив 42-річного чоловіка на вул. Личаківській. Родичі загиблого відсудили у водія 560,5 тис. грн моральної і матеріальної шкоди.

Аварія трапилась ввечері, 9 листопада 2022 року, на початку вул. Личаківської. 27-річний водій автомобіля Lexus RX 400h Олег Вдовиченко, який їхав зі сторони центру Львова, збив 42-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм львів'янин помер на місці ДТП.

У матеріалах справи вказано, що за кермом Lexus RX 400h був мешканець села Глибочиця, що на Житомирщині, Олег Вдовиченко. В суді він свою провину визнав повністю й пояснив, що того вечора на автомобілі знайомої повертався з роботи додому на вул. Пасічну. За його словами, на початку вулиці він зупинився, пропустив пішоходів і поїхав далі. На під’їзді до повороту на вул. Смольського автомобіль на зустрічній смузі ввімкнув сильне світло, однак, попри це, він не зменшив швидкість і не помітив, як на пішохідний перехід вийшов чоловік. Коли трапилась ДТП, Олег Вдовиченко зупинив автомобіль, викликав швидку та привів медика з військового госпіталя, що розташований поруч, однак пішохід від отриманих травм помер.

Також у суді Олег Вдовиченко визнав, що не має водійського посвідчення й іспити, аби його отримати, не складав.

Дружина загиблого просила для водія суворого покарання, адже до ДТП він неодноразово був притягнутий до адмінвідповідальності за кермування без посвідчення. Також вона подала цивільні позови про відшкодування моральної і матеріальної шкоди.

Враховуючи обставини справи, 3 квітня суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич визнав Олега Вдовиченка винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 4 роки ув’язнення. Крім цього, водій має сплатити дружині загиблого 160,5 тис. грн матеріальної та 100 тис. грн моральної шкоди. Також троє дітей загиблого відсудили ще по 100 тис. грн. Загалом родина пішохода через суд стягнула з водія 560,5 тис. грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.