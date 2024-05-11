Дівчинка перетинала пішохідний перехід на велосипеді

У Городку водій автомобіля Mitsubishi збив 12-річну дівчинку, яка велосипедом перетинала вулицю на регульованому пішохідному переході. Машина швидкої доставила підлітку в лікарню. Слідчі встановлюють обставини ДТП.

Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталась 10 травня о 20:45 на вулиці Перемишльській.

«Водій автомобіля, 43-річний мешканець Стрийського району, скоїв наїзд на 12-річну дівчинку, жительку Городка, яка переїжджала проїзну частину на велосипеді у межах пішохідного переходу», – зазначено у повідомленні поліції.

Як видно з фото поліції, пішохідний перехід регулюється світлофором, однак невідомо, на яке світло виїхала велосипедистка. Внаслідок наїзду дівчина отримала травми, її доставили до лікарні.

У Львівському обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф ZAXID.NET повідомили, що у дівчинки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом гомілки. Її шпиталізували в дитячу лікарню св. Миколая у Львові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Зауважимо, що за правилами дорожного руху, велосипедисти не можуть перетинати дорогу по пішохідному переходу, їм потрібно злізти з велосипеда й перейти дорогу як пішохід.