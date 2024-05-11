Травмовану жінку доставили у лікарню

У Львові водій рейсового автобуса Palxton Elite сполученням Чернівці-Варшава наїхав на пішохідку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 10 травня біля головного залізничного вокзалу.

Як повідомили у поліції, близько 19:00 на вулиці Чернівецькій водій рейсового автобуса скоїв наїзд на 28-річну львів’янку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували.

Прес-служба Львівського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф повідомила ZAXID.NET, що жінку доставили до лікарні святого Пантелеймона (ЛШМД), у неї перелом правої стопи.

За кермом був 52-річний мешканець Чернівецької області. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Деталі аварії встановлюють.