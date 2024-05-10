ДТП трапилась на залізничному переїзді в селі Язи на ділянці колії Самбір – Хирів

На Львівщині машиніст тепловоза збив велосипедиста, який переїжджав через колію. Від отриманих травм він загинув на місці.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився 9 травня, о 9:20 на залізничному переїзді у селі Язи на ділянці колії Самбір – Хирів. За версією поліцейських, під колеса маневреного тепловоза потрапив 68-річний мешканець одного з сіл району, який переїжджав колії на велосипеді. Від отриманих травм він помер на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.