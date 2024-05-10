Майданчик розташований неподалік бази, де зберігаються ракети «Іскандер»

У місті Осиповичі, що в Білорусі, яке розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю. Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times, опублікованому у п’ятницю, 10 травня.

Як повідомляється, будівництво розпочалось у березні 2023 року. Відповідно до супутникових знімків, на території білоруського складу боєприпасів з’явились система ППО, контрольно-пропускний пункт безпеки, а також потрійна огорожа. За словами NYT, така безпекова модернізація може свідчити про те, що там будуються об’єкти для зберігання ядерних боєголовок.

The New York Times зауважує, деякі новозбудовані споруди мають особливості, характерні для ядерних сховищ на території Росії.

«Наприклад, нова високо безпечна зона, оточена трьома шарами огорожі на додаток до існуючого охоронного периметра всієї бази. Іншим показовим знаком є ​​вантажна зона, з’єднана з тим, що, здається, є прихованим підземним бункером радянських часів», – йдеться у пубілкації.

Увагу акцентують на тому, що об’єкт для ймовірного зберігання ядерної зброї розташований у тому ж місці, що й білоруські ракети «Іскандер». Вони можуть бути використані для запуску ядерних або звичайних боєголовок. Водночас журналісти зазначають, що цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки.

У 2023 році в Осиповичах збудували нові огорожі та реконструювали криту територію й естакаду для завантаження вантажівок. Газета додає, ці реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх ядерних сховищах СРСР. Видання пише, що майданчик також захищений системою протиповітряної оборони.

Зауважимо, що у березні 2023 року російський президент Владімір Путін анонсував, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, а у травні підписав відповідне рішення. 16 червня він повідомив, що Росія нібито доставила до Білорусі перші тактичні ядерні заряди. Відомо, що Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер». «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.