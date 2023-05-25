Шойгу і Хрєнін підписали документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї

Міністри оборони Росії Сєргєй Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін підписали документи про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Міністри зустрілися у Мінську і обговорили «військово-політичну обстановку» та питання військово-технічного співробітництва. Зазначається, що під час зустрічі Шойгу і Хрєнін підписали документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі на території Білорусі. Контроль над ядерною зброєю та рішення про її застосування лишається за Росією.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що Росія і Білорусь домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. За словами Путіна, приводом для такого кроку нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Хоча перемовини про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі велись вже давно.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Раніше білоруський диктатор заявляв, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно союзного договору».

Під час обговорення питання розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі Китай виступив проти передачі тактичної ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами своєї країни. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан підкреслив, що ядерна війна неприпустима.