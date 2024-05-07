Розпорядження від самопроголошеного білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка військові отримали сьогодні, 7 травня

Білорусь слідом за Росією оголосила, що проведе раптову перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомило міністерство оборони Білорусі у вівторок, 7 травня.

Розпорядження від самопроголошеного білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка військові отримали сьогодні, 7 травня. До перевірки залучають ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази і 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК «Іскандер-М». У навчаннях також візьме участь підрозділ 336-ї реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами «Полонез-М».

«Перевірку буде проведено відповідно строго до регламенту часу, встановленого головнокомандувачем. Під час неї буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами», – йдеться у коментарі міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна.

За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, перевірка засобів-носіїв тактичної ядерної зброї буде синхронізована з Росією.

Зауважимо, що у березні 2023 року російський президент Владімір Путін анонсував, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, а у травні підписав відповідне рішення. 16 червня він повідомив, що Росія нібито доставила до Білорусі перші тактичні ядерні заряди. Відомо, що Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер». «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Як інформував ZAXID.NET, російське міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ. Раніше, у березні, російський президент Владімір Путін погрожував Заходу «технічною готовністю» Росії розпочати ядерну війну.