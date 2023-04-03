Поліцейські оперативно знайшли винуватця ДТП

Жидачівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП жителя міста Ходорів, який збив пішохода та втік з місця аварії. Від отриманих травм чоловік загинув. Водію призначили чотири роки тюрми, але звільнили від відбування тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці березня 2023 року, аварія трапилась ще у листопаді 2021 року. Близько 22:30 водій автомобіля BMW 330D їхав по вул. Стрийській у Ходорові і неподалік будинку №81 збив чоловіка, який переходив дорогу поза переходом. У матеріалах справи вказано, що водій їхав з перевищенням швидкості, приблизно 70-75 км/год.

Після вчинення ДТП, водій не надав допомогу потерпілому та втік. 62-річний пішохід від отриманих травм помер.

У суді водій визнав свою провину, підтвердив, що їхав з перевищенням швидкості та, побачивши пішохода, не встиг загальмувати. Чоловік не зміг пояснити чому втік з місця ДТП, заявив, що перебував у стані страху та стресу.

Справу розглядав суддя Святослав Сливка. Він дослідив матеріали справи та визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП та втечі з місця аварії. Водію призначили чотири роки тюрми з позбавленням водійським прав на два роки, але звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши дворічний іспитовий термін. На вирок ще може бути подана апеляція.