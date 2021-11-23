У гаражі в 28-річного чоловіка виявили пошкоджений автомобіль BMW, що свідчило про нещодавню участь машини в ДТП

Пізно ввечері понеділка, 22 листопада, у місті Ходорів Стрийського району автомобіль збив 62-річного чоловіка. Винуватець ДТП втік з місця події, однак його оперативно розшукали поліцейські. Постраждалий в ДТП чоловік зараз перебуває в реанімації.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, близько 22:45 у місті Ходорів водій невідомого автомобіля збив 62-річного чоловіка та втік з місця ДТП. Постраждалого госпіталізували – зараз він перебуває у важкому стані в реанімації.

Невдовзі поліцейські знайшли винуватця ДТП – це 28-річний житель Ходорова. У гаражі його будинку знайшли автомобіль BMW з характерними для ДТП пошкодженнями: розбитим лобовим склом, подряпинами.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.