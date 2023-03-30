Залізничний районний суд Львова визнав винною у нетверезому водінні приватну підприємицю Олену Іващук, яка п’яною керувала кросовером Lexus RX 350. Водійку оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, водійку зупинили 19 лютого 2023 року за кермом Lexus RX 350 на вул. Городоцькій, 160 у Львові з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Олена Іващук погодилась пройти перевірку у медзакладі, яка підтвердила, що водійка була у стані алкогольного сп’яніння.

На засідання суду Олена Іващук не прийшла. У матеріалах справи вказано, що водійка працює приватною підприємицею. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, у неї, зокрема, є зареєстрований ФОП у місті Вінниця, основний вид діяльності: роздрібна торгівля деталями до авто.

Справу розглядала суддя Іванна Іванюк, яка визнала Олену Іващук винною у керуванні авто у нетверезому стані та оштрафувала на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.