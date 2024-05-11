11 травня один з найстаріших та найгарніших замків Львівщини відкрив туристичний сезон та чекає на гостей. Свірзький замок відомий ще з XV ст., розташований за 40 км від Львова по дорозі між Бібркою і Перемишлянами на галицькому Опіллі. Його мальовничі околиці з величезним ставом та історія величної будівлі можуть стати гарним маршрутом для сімейної мандрівки на вихідні.

Історія замку у Свіржі

Свірзький замок збудували у 1484 році спочатку як оборонний, наступні століття його багато разів перебудовували, а вороги неодноразово його штурмували. У XVIII ст. власниками фортеці стають Цетнери, які перетворюють її з оборонного об’єкта в розкішний палац із парком.

Впродовж двох світових воєн замок грабували, палили, він поступово занепадав. Однак він зберіг свою велич. Стіни фортеці та його подвір’я вимощені каменем, дах критий черепицею. Над старими дверима і вікнами збереглися розкішні портали. На одному з них зображена міфічна істота – грифон. Всередині можна побачити давні склепіння та оздоби каміну, старі решітки. До слова, ще в радянські часи у Свірзькому замку зафільмували більшість сцен фільму «Д’Артаньян і три мушкетери».

У 1970-х замок передали Спілці архітекторів. Багато років він стояв зачиненим. Але останні роки пам’ятку відкрили для відвідувачів і час від часу там влаштовують виставки, концерти та інші події. Ним опікується культурно-мистецький центр «Замок Свірж». В одній залі вже відновили дерев’яну стелю.

Територія Свірзького замку складається з кількох корпусів та двох внутрішніх дворів – головного і господарського з кам’яною криницею посередині. Команда архітекторів напрацювала концепцію відновлення замку з детальною візуалізацією. Але на втілення цих задумів потрібна дуже велика сума грошей.

Господарський двір замку з криницею (фото Віктора Височина)

Що ще подивитися у Свіржі

Територія довкола Свірзького замку дуже мальовнича. Саму фортецю можна обійти навколо. У затінку старих дерев, на яких щебечуть птахи, можна відпочити в спекотну погоду. Поруч розкинувся величезний став, на якому плаває лебідь Мартин. Він як перевтілення кам’яного грифона з порталу. У кількох місцях облаштовані рибальські місточки. План відновлення передбачає облаштування оглядових майданчиків та пристані для каное на березі. Планується використання також невеликого острівця посеред водойми.

Лебідь на озері (фото ZAXID.NET)

Перед замком збережені руїни вежі XV ст. та оборонний рів XVII ст., через який прокладений міст до в’їзної брами. Раніше він був підвісним. Якщо спуститися вниз, то можна побачити гроти контрескарпу – фортифікаційної споруди на краю схилу.

Грот біля замку (фото ZAXID.NET)

А ще у селі є церква Святої Трійці та Успіння Богородиці – це колишній костел XVI ст. Колись із замку був підземний хід до цього оборонного костелу. Там були поховані представники роду, який заснував село, – Свірзькі. Цікавим інтер’єрним рішенням є ікони у картушах на склепінні храму.

Церква у Свіржі (фото ZAXID.NET)

Як доїхати до Свірзького замку, години відвідування

Замок розташований за 40 км на південь від Львова. Доїхати до нього можна трасою Н09 Львів – Івано-Франківськ до Бібрки, далі повернути ліворуч на Р24 і через Стрілки ще 10 км у напрямку Перемишлян.

Вхід у Свірзький замок дозволений лише у супроводі гіда, адже він частково в аварійному стані. Але у складі групи можна оглянути більшу частину приміщень.

Руїни замкової вежі (фото ZAXID.NET)

Вартість квитків включно з екскурсією – 150 грн (пільговий – учні, студенти, пенсіонери – 80 грн, військові – безкоштовно). Екскурсію проводять щогодини. Замок відкритий для відвідувачів з 10:00 до 17:00, але остання група заходить о 16:00. Довідки за телефоном +380 68 027 55 35.