У суботу, 11 травня, відбудеться гранд-фінал Євробачення-2024 у шведському Мальме. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену з піснею Teresa & Maria під номером 2. Офіційним транслятором пісенного конкурсу в Україні є «Суспільне»: фінал Євробачення-2024 можна буде переглянути о 22:00 на всіх його платформах. Крім того, онлайн-трансляція буде доступна на нашому сайті, її можна буде знайти за тегом «Євробачення».

Де дивитися Євробачення-2024:

На YouTube-каналі «Євробачення Україна» йтиме трансляція з коментаторської студії.

Всі відеотрансляції Євробачення-2024 цьогоріч вперше супроводжуються перекладом жестовою мовою для забезпечення інклюзивності.