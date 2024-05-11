Де та коли дивитися фінал Євробачення-2024: розклад трансляцій
У суботу, 11 травня, відбудеться гранд-фінал Євробачення-2024 у шведському Мальме. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену з піснею Teresa & Maria під номером 2. Офіційним транслятором пісенного конкурсу в Україні є «Суспільне»: фінал Євробачення-2024 можна буде переглянути о 22:00 на всіх його платформах. Крім того, онлайн-трансляція буде доступна на нашому сайті, її можна буде знайти за тегом «Євробачення».
Де дивитися Євробачення-2024:
- телеканалі «Суспільне Культура»;
- на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
- на Facebook-сторінках «Євробачення Україна», «Суспільне Мовлення», «Суспільне Культура», «Перший» і «Радіо Промінь»;
- на «Радіо Промінь».
На YouTube-каналі «Євробачення Україна» йтиме трансляція з коментаторської студії.
Всі відеотрансляції Євробачення-2024 цьогоріч вперше супроводжуються перекладом жестовою мовою для забезпечення інклюзивності.