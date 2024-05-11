Північне сяйво на Львівщині

Ввечері п’ятниці, 10 травня, у багатьох регіонах України помітили північне сяйво: небо стало насичено рожевим. Таке явище могли спостерігати і жителі Львівщини.

«Викид корональної маси дістався Землі! Просто зараз над планетою жорстка геомагнітна буря. Однак це означає, що сьогодні можна буде спробувати побачити полярне сяйво над Україною (так, знову)», – повідомили на сторінці Universe Space Tech ввечері 10 травня.

Спершу полярне сяйво могли бачити жителі сходу і півдня – Одещини, Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини. Згодом фото почали публікувати мешканці півночі, центру і заходу України – Чернігівської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Львівської та інших областей.

Науково-дослідний інститут астрономії Харківського університету імені Василя Каразіна опублікував відео північного сяйва. На ньому видно, як воно поширюється небом над Харковом, поміж рожевого сяйва час від час з’являються зелені смуги світла.

Північне сяйво виникає у верхніх шарах атмосфери Землі під впливом потоків заряджених частинок Сонця, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Зазвичай таке явище можна спостерігати на відстані 20-35° від магнітних полюсів Землі, а Україна перебуває на широті 52°-44°, що робить північне сяйво тут рідкісним явищем.

Північне сяйво фіксують в Україні вже втретє за рік. Вперше характерне рожеве небо помітили 24 квітня 2023 року. Тоді сяйво можна було спостерігати у багатьох областях України, в тому числі на Львівщині, Хмельниччині та північних регіонах. Другий такий випадок був у листопаді 2023 року.