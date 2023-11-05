Рідкісне явище фіксують в Україні вже вдруге за рік

Ввечері неділі, 5 листопада, у кількох регіонах України можна було спостерігати рідкісне оптичне явище північного сяйва. Північне сяйво помітили у Київській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Донецькій областях.

Оптичне явище помітили приблизно о 19:30 у кількох регіонах України. Сяйво, нетипове для європейського регіону, мало характерне червоно-рожево-зелене забарвлення.

Зазначимо, зазвичай таке явище можна спостерігати на відстані 20-35° від магнітних полюсів Землі, а Україна перебуває на широті 52°-44°, що робить північне сяйво тут рідкісним явищем. Північне сяйво виникає у верхніх шарах атмосфери Землі під впливом потоків заряджених частинок Сонця, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

До слова, північне сяйво в Україні фіксують вже вдруге за рік. Вперше характерні рожеві плями на небі помітили 24 квітня 2023 року. Тоді полярне сяйво можна було спостерігати у багатьох областях України, в тому числі на Львівщині, Хмельниччині та північних регіонах.