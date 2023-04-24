Полярне сяйво зафіксували у селищі на Львівщині

У ніч неділі, 23 квітня, українці могли спостерігати рідкісне явище північного сяйва, яке тривало кілька хвилин, повідомили користувачі соцмереж. Рожеве та зелене світло можна було побачити у багатьох областях України, в тому числі на Львівщині, Хмельниччині та північних регіонах.

Рідкісне явище тривало кілька хвилин з приблизно з 22:00. Зазначимо, це не єдина небесна подія за вчора – у небі над Україною ввечері 23 квітня можна було побачити зустріч Місяця та планети Венери, яка виглядала, як зірка поблизу супутника.

Північне сяйво зафіксували і на Київщині, в районі Чорнобильської зони відчудження. Сяйво мало характерне рожево-зелене забарвлення.

Північне сяйво над Чорнобилем pic.twitter.com/4JFgHsHjR1 — Слава українському Криму (@nvAiOL22V3rq6oG) April 23, 2023

Рідкісне явище можна було побачити у на Львівщині – один із пабліків опублікував відео, на якому видно рожеве північне сяйво в районі селища Івано-Франкове, яке розташоване недалеко від Львова.

Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише.



Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS — Так люблю той Львів (@lviv1256) April 23, 2023

Над Хмельницьким, Черкащиною та Чернігівщиною українці також помітили північне сяйво. Якщо на Хмельниччині сяйво було здебільшого зеленим, то в центральних та північних областях очевидці фіксували рожеве світіння.

За даними наукового сайту SpaceWeatherLive, на Землі 23 квітня відбувся сильний геомагнітний шторм, який спричинив полярне сяйво у нетипових довготах планети. Полярне сяйво помітили жителі Словаччини, Великої Британії, та Австралії.

Severe G4 geomagnetic storm (Kp8)

Threshold Reached: 23:34 UTC

Follow live on https://t.co/Zkq26B89Y7 pic.twitter.com/s1KvlMWswQ — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) April 23, 2023

Зазначимо, зазвичай таке явище можна спостерігати на відстані 20-35° від магнітних полюсів Землі, а Україна перебуває на широті 52°-44°, що робить північне сяйво тут рідкісним явищем.