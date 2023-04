Європейське космічне агентство (ESA) запустило свою першу спеціальну місію Juice до Юпітеру 14 квітня. Ракету-носій прикрашає малюк 8-річної Ярини Закалюжної з Житомира. Про це з посиланням на ESA повідомляє «Бабель».

Місію Juice запустили з європейського космодрому в Французькій Гвіані, використовуючи французьку ракету-носій Ariane. Автоматична міжпланетна станція Juice долетить до Юпітеру до 2031 року. Спочатку вона пролетить Венеру, повернеться до Землі, пролетить Марс, у рамках виконання гравітаційного маневру знову повернеться до Землі, а після цього вирушить до Юпітеру.

На корпус ракети нанесений малюнок 8-річної житомирянки Ярини Закалюжної. У 2021 році він переміг у міжнародному конкурсі Європейського космічного агентства. Тоді змагалися понад 2600 дітей з 63 країн світу.

Також її малюнок ESA поставило на заставку у своєму Twitter-акаунті.

Did you spot the beautiful artwork on the nose of the #Ariane5 fairing? Children from all over the world were invited to create a piece of art inspired by #ESAJuice and the winning design by ten-year-old Yaryna can be seen here. https://t.co/3wj377p0md pic.twitter.com/i5c7aGbTmw