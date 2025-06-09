Михайло Молдачук та Юрій Зинеч у селі Білин

У понеділок, 9 червня, до України з російського полону повернулися двоє військовослужбовців із Закарпаття. Захисників зустріли у їхньому селі на Рахівщині, повідомили у пресслужбі Рахівської міської ради.

За даними міськради, з російського полону в межах в межах обміну, що відбувся 9 червня, повернулися військові Михайло Молдавчук та його побратим Юрій Зинеч. Обидва військовослужбовці – уродженці села Білин Рахівського району Закарпатської області.

Нагадаємо, 9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цих обмінів до України планують повернути усіх важкопоранених та тяжкохворих військовополонених, а також бійців до 25 років.

Під час першого етапу обміну вдалося повернути молодих військових до 25 років. Переважна більшість повернутих з полону перебувала у неволі з 2022 року – вони проходили службу в ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії та Силах ТрО. Скількох саме захисників вдалося повернути, не уточнюється.