Грета Тунберг була серед затриманих на шляху до Сектора Гази

Ізраїльські військові затримали судно з активістами, які намагалися потрапити до Сектора Гази. Серед них була відома шведська екоактивістка Грета Тунберг, повідомили у пресслужбі МЗС Ізраїлю.

Напередодні, 9 червня, ізраїльські військовослужбовці затримали вітрильне судно Madleen з 12 активістами, які пливли до Сектору Гази. Його пробуксували до берегів Ізраїлю. На борту перебувала Грета Тунберг, яку МЗС Ізраїлю показало на фото. Серед активістів, які намагалися потрапити до Сектора Гази, також був бразилець Тьяго Авіла та французька членкиня Європарламенту Ріма Хассан.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

За даними ізраїльського МЗС, Тунберг та інші члени екіпажу намагалися «влаштувати медіапровокацію, єдиною метою якої було привернути увагу громадськості». Самі активісти називають метою подорожі «прорив ізраїльської облоги» до Сектору Гази та привернення «міжнародної уваги» до гуманітарної кризи там.

Після затримання ізраїльські правоохоронці показали активістам відео про події 7 жовтня 2023 року, коли розпочалася нова фаза палестинсько-ізраїльської війни. Відео під назвою «Свідчення», на якому видно нецензуровані кадри масових вбивств Ізраїль в обмеженому обсязі раніше показував журналістам.

«Доречно, щоб антисемітка Грета та її друзі, які підтримують ХАМАС, побачили, кого саме підтримують. Побачило, які злочини скоює угруповання ХАМАС щодо жінок, людей похилого віку та дітей і проти кого Ізраїль бореться за свій захист», – сказав Кац.

У пресслужбі МЗС повідомили, що пасажирів судна доправили до аеропорту Бен-Гуріон, де їх зустріли консульські представники. Звідти їх депортують до країн походження. Зазначається, що тих, хто відмовляється підписати документи про депортацію, передадуть до суду, який затвердить процедуру примусової депортації.

Нагадаємо, ще в жовтні 2023 року Грета Тунберг підтримала Сектор Гази та Палестину. Разом з однодумцями активістка закликала Ізраїль припинити вогонь – на плакатах, які вона поширила, написано «Свободу Палестині», «Підтримайте Газу» та «Ця єврейка підтримує Палестину». Заява активістки викликала неоднозначну реакцію. Користувачі у коментарях під дописом звинуватили Грету Тунберг у підтримці геноциду євреїв.