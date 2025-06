Ізраїльські військові затримали судно з активістами, які намагалися потрапити до Сектора Гази. Серед них була відома шведська екоактивістка Грета Тунберг, повідомили у пресслужбі МЗС Ізраїлю.

Напередодні, 9 червня, ізраїльські військовослужбовці затримали вітрильне судно Madleen з 12 активістами, які пливли до Сектору Гази. Його пробуксували до берегів Ізраїлю. На борту перебувала Грета Тунберг, яку МЗС Ізраїлю показало на фото. Серед активістів, які намагалися потрапити до Сектора Гази, також був бразилець Тьяго Авіла та французька членкиня Європарламенту Ріма Хассан.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO