Активістка закликала Ізраїль припинити вогонь по Секторі Гази

Шведська екоактивістка Грета Тунберг висловилася на підтримку Сектора Гази та Палестини у бойових діях проти Ізраїлю. Разом з однодумцями активістка закликала Ізраїль припинити вогонь, йдеться в її дописі у X (колишній Twitter).

До публікації, яку Греба Тунберг опублікувала у п’ятницю, 20 жовтня, активістка додала світлину, на якій вона та її однодумці тримають плакати на підтримку Сектора Гази та Палестини. На плакатах написано «Свободу Палестині», «Підтримайте Газу» та «Ця єврейка підтримує Палестину».

Грета Тунберг публічно підтримала Сектор Гази / Фото з акаунту активістки в Х

«Сьогодні ми протестуємо на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази. Світ має висловитися та закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних осіб», – написала Грета Тунберг.

Заява активістки викликала неоднозначну реакцію. Користувачі у коментарях під дописом звинуватили Грету Тунберг у підтримці геноциду євреїв.

На заяву Грети Тунберг також відреагували в Ізраїлі. Речник ізраїльського ЦАХАЛ Ар’є Шаруз Шалікар у коментарі Politico сказав, що той, хто ідентифікує себе з Тунберг, «є прихильником терору».

Нагадаємо, 17 жовтня у лікарню на території Сектора Гази, де перебували сотні людей, впала ракета невідомого походження. Бойовики ХАМАС звинуватили Ізраїль нібито в обстрілі цивільної інфраструктури та заявили, що внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 300 людей. Натомість Ізраїль оприлюднив відео, на якому видно, що в лікарню влучила ракета палестинських бойовиків, яка дала осічку та впала на будівлю лікарні.