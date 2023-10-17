Сотні людей постраждали від вибуху у лікарні

Бойовики угруповання ХАМАС звинуватили збройні сили Ізраїлю в атаці на лікарню Аль-Ахлі у Секторі Гази, де перебували сотні людей. Внаслідок влучання ракети у вівторок, 17 жовтня, у лікарні загинуло щонайменше 300 людей, повідомило ВВС.

ХАМАС повідомив, що внаслідок влучання авіаракети по лікарні кілька сотень людей отримало поранення. Угруповання звинуватило в атаці ізраїльський ЦАХАЛ.

У коментарі The Times of Israel представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі розповів, що дані про можливий авіаудар Ізраїлю по лікарні розглядають. Водночас він зазначив, що наразі всієї інформації про атаку немає.

Телеканал i24 повідомив результати початкового розслідування. Згідно з ним, бойовики ХАМАС могли невдало запустити ракету по території Ізраїлі, внаслідок чого ракета влучила у лікарню.

На обстріл лікарні відреагували США, які закликали Ізраїль дотримуватися законів та звичаїв війни. Також на трагедію відреагував президент Туреччини Реджеп Ердоган, який звинуватив в атаці ЦАХАЛ.

Окрім того, в Йорданії після удару по лікарні на вулиці вийшли прихильники ХАМАС та підпалили будівлю ізраїльського посольства. Наразі посольство намагаються штурмувати.

Армія оборони Ізраїлю пізно увечері, 17 жовтня, повідомила із посиланням на розвідку, що за атакою на лікарню стоїть угруповання «Ісламський джихад».