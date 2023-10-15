Ізраїль завдає регулярних авіаударів по місцях скупчення терористів ХАМАСу у Секторі Гази

Українські дипломати, розвідка, сили безпеки працюють над допомогою громадянам України в Ізраїлі та Секторі Гази. Триває підготовка до подальшої евакуації, однак виїзд з палестинської території досі закритий. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні в неділю, 15 жовтня.

За його словами, уже понад 200 людей вдалося вивезти до Румунії, переважно жінок і дітей. Зеленський запевнив, що готуються нові рейси. Водночас майже 260 українців перебувають у Секторі Гази.

«Наразі виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян. Звертаюся до всіх українців та українок, які можуть потребувати допомоги: у будь-який час і в будь-який спосіб звертайтеся до наших дипломатичних представництв за кордоном», – наголосив президент.

Зазначимо, попри хвилю евакуацій з Ізраїлю, 14 жовтня країна відкликала дозвіл на евакуацію громадян України та інших країн із Сектора Гази, де нещодавно оголосила проведення контртерористичної операції. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, який 14 жовтня прибув до Єгипту, аби врегулювати питання щодо евакуації громадян, Ізраїль відкликав дозвіл на безпечне пересування пунктом пропуску між Єгиптом та Сектором Гази, а також заявив, що не може гарантувати безпеки для іноземних громадян у цьому секторі. Скасування рішення Ізраїлю відбулося за дві години до проведення евакуації.

За словами Лубінця, наразі на порятунок із Сектора Гази очікують 243 громадяни України. Більшість серед них – жінки та діти.Через рішення Ізраїлю щодо відкликання евакуації Україна подала країні офіційну ноту протесту.