Високоенергетична лазерна зброя є економнішою за ракети системи «Залізний купол»

Армія оборони Ізраїлю вперше у світі застосувала протиракетну лазерну систему протиповітряної оборони «Залізний промінь» (Iron Beam). Про це ввечері у неділю, 15 жовтня, пишуть ізраїльські користувачі в соцмережах.

Водночас вони публікують відео, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У березні 2022 року ізраїльські військові провели серію успішних випробувань Iron Beam, під час яких прототип знищував безпілотники, мінометні міни та ракети. Спочатку лазерну систему планували прийняти на озброєння ЦАХАЛ в 2025 році. Однак нинішні обставини вимагають прискорення процесу.

За розрахунками ізраїльських ЗМІ одне перехоплення лазерної ПРО коштуватиме 3-4 долари порівняно з одним перехопленням системи ПРО «Залізний купол» у 50 тис. доларів.

Видання Defence Industry інформувало раніше, що в рамках експлуатаційних випробувань лазер потужністю 100 кВт надійде на бойове чергування Армії оборони Ізраїлю.

Лазерна система Iron Beam, що розроблена і виробляється компанією Rafael, призначена для перехоплення широкого спектру загроз. Система може перехоплювати реактивні артилерійські снаряди, мінометні міни і безпілотники на відстані до кількох кілометрів.

Під час сьогоднішнього конфлікту високої інтенсивності, Ізраїль зіткнувся з гострим дефіцитом боєкомплекту до системи Iron Dome. В результаті, Сполучені Штати передають ізраїльській армії ракети від власних комплексів.

Система Iron Beam призначена для доповнення Iron Dome, Лазерний комплекс покликаний збільшувати ефективність багатошарової системи ППО та ПРО Ізраїлю. Наразі у розпорядженні ЦАХАЛ і Rafael є лише прототипи лазерних станцій, яких недостатньо для ефективного прикриття ізраїльської території. Тому очікується, що лазери захищатимуть лише найбільш вразливі для атак напрямки, зазначає портал «Мілітарний».