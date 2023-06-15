Грета Тунберг висловила солідарність Україні перед будівлею ООН

Найвідоміша екоактивістка світу Грета Тунберг посміялась із запитання журналістів, чи достатня допомога ООН постраждалим від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Активістка на мітингу проти екоциду, який відбувся у німецькому Бонні, заявила у четвер, 15 червня, що оцінює роботу ООН на Херсонщині не дуже високо.

Грета Тунберг, яка засудила екоцид на Херсонщині, який скоїли російські окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, також взяла участь в акції на підтримку України перед будівлею ООН у Бонні. Вона заявила, що активісти світу не будуть стояти осторонь та висловлюватимуть солідарність з Україною.

На питання журналістки DW, як би Грета Тунберг оцінила роботу ООН на затоплених територіях Херсонщини, вона не змогла стримати сміху. Активістка заявила, що оцінює роботу організації не дуже високо.

Нагадаємо, 9 червня в ООН заявили, що організація поки що не бачить ознак воєнного злочину в підриві Каховської ГЕС. Представник ООН повідомив, що оскільки обставини інциденту залишаються нез’ясованими, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин.