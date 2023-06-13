Нікополь на Дніпропетровщині – одне з міст, яке залежало від Каховського водосховища

Підрив греблі Каховської ГЕС вплине на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти і може викликати проблеми з водою для сотень тисяч людей. Про це заявив керівник ООН з питань надання допомоги Мартін Гріффітс у коментарі BBC, повідомляє Reuters.

«Це житниця – вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для всього світу», – сказав Гріффітс.

За його словами, вже зараз є труднощі із продовольчою безпекою, і «ціни на продукти обов'язково зростуть».

«Майже неминуче, що ми зіткнемося з величезними, величезними проблемами при збиранні врожаю та посіві наступного врожаю. І тому ми побачимо величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку – ось що станеться», – додав він.

Представник ООН додав, що до 700 тисяч людей залежали від водосховища в питанні постачання питної води. За його словами, без чистої води люди будуть схильні до захворювань. На його думку, від такої ситуації найбільше постраждають діти.

Гріффітс також заявив, що збитки такого масштабу цивільній інфраструктурі повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевську конвенцію.

«Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевську конвенцію», – сказав Гріффітс.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС уночі 6 червня. ГЕС та території довкола неї перебували під російською окупацією від початку повномасштабного вторгнення. І Служба безпеки України, і Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили докази, які свідчать про те, що до підриву ГЕС причетна саме Росія. Однак ООН досі не називає цю країну винуватицею трагедії і не бачить у підриві Каховської ГЕС ознак воєнного злочину.