Українські військові та рятувальники допомагають висадити літню жінку на ношах під час евакуації із затопленого району Херсона, 9 червня 2023

Кримський блогер і колаборант Олександр Таліпов опублікував відео, з якого можна зробити висновок, що російські війська на окупованій території Херсонщини були готові до підриву Каховської ГЕС і покинули свої позиції на островах одразу після вибуху. Відео Таліпова вранці в суботу, 10 червня, опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, Таліпов обурився дописами так званих російських військових блогерів, які повідомляли, що особовий склад окупантів кинули на островах і вони «в критичному стані ледь не на дерева залізли». Насправді, як пояснив Таліпов, це все фейк: «Зв’язався з нашими хлопцями. З островів вийшли всі. О третій ночі вже нікого не було. Втрат жодних немає. Тому вся інформація, яка публікується в цьому ключі, нахабна брехня», – сказав колаборант.

В ГУР наголосили на тому, що це пряме свідчення того, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно оголосили евакуацію. Зауважимо, що росіяни підірвали Каховську ГЕС о 02:50 6 червня. Вони довгий час не евакуйовували цивільних з окупованих територій і навіть перешкоджали їм евакуйовуватися самостійно. Вранці 10 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти почали евакуацію населення із затоплених населених пунктів, однак вони вивозять лише тих, хто має російський паспорт.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні СБУ опублікувала аудіоперехоплення російських окупантів, на якому вони зізнаються в тому, що до підриву Каховської ГЕС причетна Росія.

Олександр Таліпов – кримський військовий блогер. Засновник та автор ресурсу «кримський смерш», який займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів Криму.