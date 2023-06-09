Управління ООН з прав людини наразі не наважується назвати підрив росіянами Каховської гідроелектростанції воєнним злочином. Про це у п’ятницю, 9 червня в Женеві заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, повідомляє Handelsblatt.

«Оскільки обставини інциденту залишаються нез’ясованими, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин», – заявив він, коментуючи руйнування греблі в Херсонській області.

Лоуренс також повторив заклик щодо проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту. За словами представника верховного комісара ООН, всі запити на відвідування територій України, які перебувають під російською окупацією, було відхилено.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня, унаслідок чого десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині виявилися затопленими. В цих населених пунктах виникли проблеми з питною водою.

Наразі з підтоплених населених пунктів евакуювали понад 3 тис. людей, п’ятеро людей загинули, 13 зникли безвісти. Зауважимо, що ці дані стосуються лише населених пунктів, які контролює Україна.

Каховська ГЕС разом з Каховським водосховищем перебували під російським контролем з перших днів повномасштабної війни. Про те, що росіяни мінують греблю Каховського водосховища, повідомлялося ще восени 2022 року.