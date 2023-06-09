Рятувальники допомагають постраждалим від затоплення, яке сталося унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Триває четвертий день ліквідації наслідків затоплення на Херсонщині, яке сталося через підрив росіянами Каховської ГЕС. Наразі вже відомо про п’ятьох загиблих, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, на Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них 34 – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. Відомо, що в підконтрольних населених пунктах підтоплено 3625 будинків.

За інформацією Клименка, відомо про чотирьох загиблих, ще 13 людей зникли безвісти. 11 людей отримали поранення унаслідок обстрілів, які росіяни здійснювали під час евакуації. Також міністр додав, що з підтоплених районів Херсонщини вже евакуювали 2412 людей.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 людей, одна людина загинула, уточнив Клименко.

Російські воєнні злочинці підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. СБУ вже опублікувала докази, які свідчать про те, що ГЕС підірвали російські диверсанти.