Росія підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її військово-політичного керівництва, а саме – щодо трагедії на Каховській ГЕС. Про це повідомила прес-служба ГУР.

Спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проектування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.

В її межах підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи.

За даними ГУР, підготовлені заголовки публікацій мають «клікбейтний» характер та містять прямі звинувачення на адресу військово-політичного керівництва, зокрема, президента України, для прикладу:

«Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу»;

«Вибух дамби має "змити" Зеленського»;

«Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником"»;

«Підрив дамби утопить Зеленського і Україну».

Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження «живої» дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі. За даними розвідки, наявний бюджет проєкту складає близько 6 млн доларів з можливістю подальшого збільшення.