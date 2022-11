Американське космічне агентство NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Ракета Space Launch System та корабель Orion стартували з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал.

«Artemis 1 починає нову главу в дослідженні Місяця людьми», – зазначено у підписі під відео з запуску у Twitter NASA.

Мета місії Artemis 1 — відправити капсулу космонавта в бік Місяця. Саме під час цього польоту на космічному кораблі Orion немає екіпажу. Але, якщо все працюватиме справно, люди зійдуть на борт для майбутніх місій на поверхню Місяця.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9