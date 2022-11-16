Ракета Space Launch System та корабель Orion стартували з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал

Американське космічне агентство NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Ракета Space Launch System та корабель Orion стартували з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал.

«Artemis 1 починає нову главу в дослідженні Місяця людьми», – зазначено у підписі під відео з запуску у Twitter NASA.

Мета місії Artemis 1 — відправити капсулу космонавта в бік Місяця. Саме під час цього польоту на космічному кораблі Orion немає екіпажу. Але, якщо все працюватиме справно, люди зійдуть на борт для майбутніх місій на поверхню Місяця.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

Як зазначає видання «Бабель», капсула має повернутися на Землю 11 грудня. Швидкість польоту 38 тис. км/год, що в 32 рази перевищує швидкість звуку. Інженери найбільше стурбовані тим, як теплозахисний екран корабля подолає екстремальні температури, з якими він зіткнеться при вході в атмосферу планети. Екран на нижній стороні повинен витримувати температури, що наближаються до 3000 °C.

Політ відбувся після двох попередніх спроб запуску в серпні та вересні, які були перервані під час зворотного відліку через технічні збої.

Зазначається, що у грудні NASA відзначить 50-річчя місії «Аполлон-17», коли люди востаннє ходили Місяцем. Протягом наступного десятиліття планують серію складніших місій, з наявністю наземних середовищ проживання та використанням всюдиходів разом із міні-космічною станцією на орбіті навколо Місяця.