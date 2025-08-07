Приносять радість, а вибачення просять

Коли українці хочуть перепросити якоюсь офіційною фразою, іноді вживають вислів «приношу свої вибачення». Але він є стилістично неправильним і скалькованим з російської мови. Вибачення не приносять, а просять.

У сервісі Onlinecorrector зазначають, що такий вислів нехарактерний для української мови. Його краще замінити на такі:

вибачте, прошу вибачення;

перепрошую;

пробачте;

даруйте.

Помилкою також є фраза «Я вибачаюсь», адже «-ся» означає себе.

Приклад правильного вживання:

Багато публічних людей намагаються просити (а не приносити) вибачення за свої дії, щоб відновити свою репутацію.

Вибач мені, будь ласка.

Перепрошую за вчорашній вечір.