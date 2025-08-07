Вибачення приносять чи просять: як правильно говорити українською
Приносять радість, а вибачення просять
Коли українці хочуть перепросити якоюсь офіційною фразою, іноді вживають вислів «приношу свої вибачення». Але він є стилістично неправильним і скалькованим з російської мови. Вибачення не приносять, а просять.
У сервісі Onlinecorrector зазначають, що такий вислів нехарактерний для української мови. Його краще замінити на такі:
- вибачте, прошу вибачення;
- перепрошую;
- пробачте;
- даруйте.
Помилкою також є фраза «Я вибачаюсь», адже «-ся» означає себе.
Приклад правильного вживання:
Багато публічних людей намагаються просити (а не приносити) вибачення за свої дії, щоб відновити свою репутацію.
Вибач мені, будь ласка.
Перепрошую за вчорашній вечір.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter