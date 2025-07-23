В українську мову часто запозичують російські кальки, але їх слід викорінювати і заміняти українськими словами

Іноді українці вживають фразу «будьте любʼязні», яка є точним перекладом з російської «будьте любезны» і не притаманна українській мові. Канал Correctarium, який наводить поради з тонкощів української мови від провідних мовознавців, пояснив, якими українськими відповідниками її слід замінити.

«Якщо сумніваєтеся, чи є в українській мові відповідник до російської фрази “будьте любезны” – не сумнівайтесь: він точно є. Ба більше, наявних відповідників кілька, залежно від ситуації», – пояснили філологи.

Українською мовою можна казати так:

будь ласка;

Будь ласка, зачиніть двері, мені холодно.

прошу;

Прошу, допоможіть мені з цим важким вантажем.

будьте ласкаві (будьте такі ласкаві);

Будьте ласкаві, зачекайте хвилинку.

коли (якщо) ваша ласка;

Коли ваша ласка, покажіть мені дорогу до центру.

зробіть таку ласку;

Зробіть таку ласку, передайте йому мої найкращі побажання.

чи не могли б ви.

Чи не могли б ви надіслати мені ці документи електронною поштою?

Про інші складні випадки правопису в українській мові читайте тут.