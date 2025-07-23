Будьте ласкаві чи любʼязні: як правильно говорити українською
Іноді українці вживають фразу «будьте любʼязні», яка є точним перекладом з російської «будьте любезны» і не притаманна українській мові. Канал Correctarium, який наводить поради з тонкощів української мови від провідних мовознавців, пояснив, якими українськими відповідниками її слід замінити.
«Якщо сумніваєтеся, чи є в українській мові відповідник до російської фрази “будьте любезны” – не сумнівайтесь: він точно є. Ба більше, наявних відповідників кілька, залежно від ситуації», – пояснили філологи.
Українською мовою можна казати так:
- будь ласка;
Будь ласка, зачиніть двері, мені холодно.
- прошу;
Прошу, допоможіть мені з цим важким вантажем.
- будьте ласкаві (будьте такі ласкаві);
Будьте ласкаві, зачекайте хвилинку.
- коли (якщо) ваша ласка;
Коли ваша ласка, покажіть мені дорогу до центру.
- зробіть таку ласку;
Зробіть таку ласку, передайте йому мої найкращі побажання.
- чи не могли б ви.
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