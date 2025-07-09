Правопис назви найвищої урядової посади залишився без змін

Після запровадження нового правопису деякі слова, що раніше писались через дефіс, тепер пишуться разом. Йдеться про складні іменники, які першою мають іншомовну частину (віце-, екс-, прес- та інші).

Однак це правило часто застосовують й щодо інших слів, які під нього не підпадають. Наприклад, слово «премʼєр-міністр» як писалося раніше, так і залишилося з написанням через дефіс.

«Складні слова, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного, пишуться через дефіс, коли вони становлять єдине найменування військового звання, державної посади», – таке пояснення читаємо у чинному правописі.

Якщо у реченні це конкретна державна посада, то на письмі вживаємо велику літеру: Прем’єр-міністр Канади.

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Про інші складні випадки правопису української мови читайте тут.