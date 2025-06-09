Жителі Івано-Франківська називаються іванофранківцями

Як назвати жителя конкретного міста – іноді це питання викликає сумніви, а в голові виникають різні варіанти. Наприклад, назва міста Івано-Франківськ пишеться через дефіс, тож зʼясуємо, яка правильна форма написання назви його мешканців.

В українському правописі зазначено, що назви жителів, утворені від назв населених пунктів, які пишуться через дефіс, пишемо разом:

Івано-Франківськ – іванофранківець;

Нью-Йорк – ньюйорківець.

Водночас прикметники (відповідають на питання який?), утворені від цих назв міст, зберігатимуть написання через дефіс: івано-франківський, нью-йоркський.

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