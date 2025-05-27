Дякувати треба правильно

Іноді нам хочеться особливо підкреслити нашу вдячність, тоді ми звичайне «дякую» підсилюємо прикметником «велике». Але ця форма не є коректною. Пояснюємо чому.

Український мовознавець Олександр Авраменко наголошує, що фраза «велике дякую» є граматично неправильною, пише ТСН.

«У цьому разі треба пам’ятати: "дякувати" – це дієслово. А з дієсловами прикметники не поєднуються. Так, некоректно казати "швидке ходити", "міцне спати" або "велике дякувати", адже це набір слів», – зазначив Олександр Авраменко.

Філолог наголошує, що прикметники (відповідають на питання «який?») поєднуються з іменниками (хто?/що?). Наприклад: «швидка хода», «міцний сон», «велика вдячність».

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Як підсумував Олександр Авраменко, правильно використовувати не «велике дякую», а «дуже дякую», «щиро дякую» або «вельми вдячний».

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