Вставні слова завжди у реченні відділяють комами

Коли ми хочемо підсилити емоції у мовленні, вживаємо вислови на кшталт «на жаль», «як на зло», «на щастя». Такі конструкції є вставними, тому у реченні їх виділяють комами.

Як зазначають автори довідника «Українська мова та література» для підготовки до ЗНО, вставні слова та словосполучення не несуть нової інформації й виражають особисте ставлення мовця до висловлювання. Вони лише уточнюють основне повідомлення, дають додаткову інформацію до речення. Вставлені слова з двох сторін відокремлюємо комами.

Серед інших вставних конструкцій на позначення емоційної оцінки, які виділяються комами, є:

на диво;

на радість;

слава богу;

нарешті;

як на зло;

чого доброго;

соромно сказати;

як на гріх.

Приклад:

Треба пакуватися, а тут, як на лихо, приїхав Мишанецький (М. Коцюбинський).