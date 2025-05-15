«На жаль» і «на щастя»: чи потрібно виділяти комами ці вислови
Коли ми хочемо підсилити емоції у мовленні, вживаємо вислови на кшталт «на жаль», «як на зло», «на щастя». Такі конструкції є вставними, тому у реченні їх виділяють комами.
Як зазначають автори довідника «Українська мова та література» для підготовки до ЗНО, вставні слова та словосполучення не несуть нової інформації й виражають особисте ставлення мовця до висловлювання. Вони лише уточнюють основне повідомлення, дають додаткову інформацію до речення. Вставлені слова з двох сторін відокремлюємо комами.
Серед інших вставних конструкцій на позначення емоційної оцінки, які виділяються комами, є:
- на диво;
- на радість;
- слава богу;
- нарешті;
- як на зло;
- чого доброго;
- соромно сказати;
- як на гріх.
Приклад:
Треба пакуватися, а тут, як на лихо, приїхав Мишанецький (М. Коцюбинський).