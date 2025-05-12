Як коректно замінити вислів «мати місце»: поради мовознавців
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У сучасному мовленні часто можна почути фразу «подія мала місце», однак мовознавці радять її уникати і пропонують варіанти, як її можна замінити. Про це детальніше розтлумачили у Telegram-каналі Correctarium, який наводить поради з тонкощів української мови.
«У французькій мові є сталий вислів avoir lieu – в буквальному перекладі “мати місце”. Так французи кажуть тоді, коли треба вказати на факт якоїсь події. Ця ідіома за посередництвом російської мови як калька перекочувала в українську мову, ставши канцеляризмом», – зазначають у повідомленні.
У прямому значенні вислів «мати місце» цілком доречний. Приклади:
- Дуже важливо мати місце, де можна почуватись як удома.
- Кожна річ має своє місце.
В інших випадках мовознавці вважають таку конструкцію небажаною і радять її уникати. Натомість вони пропонують замінити її такими відповідниками:
- бути
Поряд з досягненнями є (мають місце) й істотні недоліки.
- бувати
Іноді бувають (мають місце) випадки, коли треба швидко ухвалити рішення.
- ставатися (статися)
Ця подія сталася (мала місце) багато років тому.
- трапитися (траплятися)
Інцидент трапився (мав місце) під час конференції.
- відбуватися (відбутися)
Завтра відбудеться (матиме місце) важлива зустріч.
- діятися
У перші години після аварії діялося (мало місце) чимало незрозумілого.
- коїтися
Відповідальність за те зло, що коїться (має місце) в світі, треба покладати не на Бога, а на людей.
- спостерігатися
У цьому регіоні спостерігається (має місце) нестача води.
- існувати
У фольклорі багатьох народів існують (мають місце) легенди про міфічних істот.
- виникати
У такому разі можуть виникнути (мати місце) складнощі.
- міститися
У цьому старовинному рукописі містяться (мають місце) цінні історичні відомості.
- тривати
Переговори тривали (мали місце) кілька годин.