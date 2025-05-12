Своє місце можуть мати собаки, а не події

У сучасному мовленні часто можна почути фразу «подія мала місце», однак мовознавці радять її уникати і пропонують варіанти, як її можна замінити. Про це детальніше розтлумачили у Telegram-каналі Correctarium, який наводить поради з тонкощів української мови.

«У французькій мові є сталий вислів avoir lieu – в буквальному перекладі “мати місце”. Так французи кажуть тоді, коли треба вказати на факт якоїсь події. Ця ідіома за посередництвом російської мови як калька перекочувала в українську мову, ставши канцеляризмом», – зазначають у повідомленні.

У прямому значенні вислів «мати місце» цілком доречний. Приклади:

Дуже важливо мати місце, де можна почуватись як удома.

Кожна річ має своє місце.

В інших випадках мовознавці вважають таку конструкцію небажаною і радять її уникати. Натомість вони пропонують замінити її такими відповідниками:

бути

Поряд з досягненнями є (мають місце) й істотні недоліки.

бувати

Іноді бувають (мають місце) випадки, коли треба швидко ухвалити рішення.

ставатися (статися)

Ця подія сталася (мала місце) багато років тому.

трапитися (траплятися)

Інцидент трапився (мав місце) під час конференції.

відбуватися (відбутися)

Завтра відбудеться (матиме місце) важлива зустріч.

діятися

У перші години після аварії діялося (мало місце) чимало незрозумілого.

коїтися

Відповідальність за те зло, що коїться (має місце) в світі, треба покладати не на Бога, а на людей.

спостерігатися

У цьому регіоні спостерігається (має місце) нестача води.

існувати

У фольклорі багатьох народів існують (мають місце) легенди про міфічних істот.

виникати

У такому разі можуть виникнути (мати місце) складнощі.

міститися

У цьому старовинному рукописі містяться (мають місце) цінні історичні відомості.

тривати

Переговори тривали (мали місце) кілька годин.