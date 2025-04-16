Відмінювання числівників є доволі складною темою

Відмінювання числівників є однією з найскладніших тем в українській мові. Абітурієнтам слід дуже уважно зосередитися під час розв’язування тестів на цю тему під час НМТ. У діловому мовленні, зокрема в телевізійних новинах чи виступах чиновників, чуємо неправильне вживання числівників на позначення сотень: «трьохста» замість «трьохсот» чи «семиста» замість «семисот». З’ясовуємо, як правильно говорити та писати.

Як зазначають у підручнику для підготовки до НМТ з української мови, числівник «сто» в усіх відмінках має закінчення -а (крім називного і знахідного).

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У складних числівниках на позначення сотень (200-900), а також «кількасот» відмінюються обидві частини. Паралельні форми має лише форма орудного відмінка.

Називний відмінок (хто? що?) – двісті, чотириста, сімсот;

Родовий відмінок (кого? чого?) – двохсот, чотирьохсот, семисот;

Давальний відмінок (кому? чому?) – двомстам, чотирьомстам, семистам;

Знахідний відмінок (кого? що?) – двісті, чотириста, сімсот;

Орудний відмінок (ким? чим?) – двомастами, чотирмастами, семистами/сімомастами;

Місцевий відмінок (на/у кому? на чому?) – (на/у) двохстах, чотирьохстах, семистах.

Отже, відповідаючи на питання із заголовка, правильно казати «семисот».