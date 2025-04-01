Якщо ви не впевнені у вживанні якогось слова, варто його «прогуглити»

У сучасному мовленні українці часто люблять використовувати слово «відтак», однак вживають його неправильно. Детально про такі випадки пишуть мовознавець Олександр Авраменко та редакторка Ольга Васильєва. Розповідаємо, що воно означає та коли вживається.

Дуже часто у журналістських матеріалах та виступах чиновників ми зустрічаємо вживання прислівника «відтак» у значенні «отже», «тому». Ця помилка є дуже поширеною. Ба більше, відтак ще й відокремлюють комою як вставне слово.

Насправді «відтак» є прислівником і пишеться разом. Це слово означає «потім, після цього». У реченні комою воно не відокремлюється.

Наводимо приклади правильного вживання з творів класиків української літератури:

Зупинився [жандарм] перед самою печерою, а відтак раптом пхнув колоду багнетом (Іван Франко).

Ще з рік [Іван] так походив, а відтак оженився (Михайло Коцюбинський).

Приклади неправильного вживання з повідомлень пресслужб державних установ:

«Це відділення – це наша можливість надавати необхідну допомогу малюкам у перші хвилини життя, відтак значно збільшувати шанси на одужання та здорове майбутнє» (Львівський обласний клінічний перинатальний центр). Відтак вживається у значенні «отже».

«Ми не можемо залишитися осторонь цього питання. Відтак, виплата заробітної плати людям перебуває на моєму особистому контролі». Відтак вжито в значенні «тому» і відокремлено комою.