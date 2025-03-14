Правильне вживання прийменників в українській мові – важлива тема для грамотного мовлення

Правильне вживання прийменників в українській мові – важлива тема як для грамотного мовлення, так і для офіційно-ділового стилю. «На всі двісті» розповідає, як правильно вживати прийменник «згідно».

Як правильно: «згідно», «згідно до» чи «згідно з»?

Єдиним правильним варіантом із частиною «згідно» є складений прийменник «згідно з», який вживається з іменником в орудному відмінку: згідно з регламентом, згідно з правилами.

Правильно:

Зробили висновки згідно з результатами опитування. Згідно з регламентом подача документів триває до 15 квітня.

Неправильно: