«Згідно з», «згідно до» чи просто «згідно»: як правильно вживати цей прийменник
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Правильне вживання прийменників в українській мові – важлива тема для грамотного мовлення
Правильне вживання прийменників в українській мові – важлива тема як для грамотного мовлення, так і для офіційно-ділового стилю. «На всі двісті» розповідає, як правильно вживати прийменник «згідно».
Як правильно: «згідно», «згідно до» чи «згідно з»?
Єдиним правильним варіантом із частиною «згідно» є складений прийменник «згідно з», який вживається з іменником в орудному відмінку: згідно з регламентом, згідно з правилами.
Правильно:
- Зробили висновки згідно з результатами опитування.
- Згідно з регламентом подача документів триває до 15 квітня.
Неправильно:
- Згідно заяві висловили такі вимоги.
- Зробили висновки згідно до результатів опитування.
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