Щоб уникнути помилок у написанні, варто розібратися, коли яку форму можна вживати

В українській мові слова «що б» та «щоб» звучать однаково, але мають різне значення та вживаються в різних випадках. Щоб уникнути помилок у написанні, варто розібратися, коли і яку форму можна вживати. Correctarium розповідає, у чому різниця між цими конструкціями.

Коли писати «що б»

Конструкція «що б» складається із займенника «що» та частки «б». Вона вживається у питальних реченнях. Займенник «що» змінюється за відмінками. Частку «б» можна переставити на інше місце в реченні, і зміст від цього не зміниться.

Приклади:

Що б ти зробив на моєму місці? Що б такого побажати на свято? Що такого побажати б на свято?

Коли писати «щоб»

«Щоб» – це сполучник і частка, утворені поєднанням займенника «що» з часткою «б».

Приклади: