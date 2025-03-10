«Що б» чи «щоб»: у чому різниця та як правильно писати
В українській мові слова «що б» та «щоб» звучать однаково, але мають різне значення та вживаються в різних випадках. Щоб уникнути помилок у написанні, варто розібратися, коли і яку форму можна вживати. Correctarium розповідає, у чому різниця між цими конструкціями.
Коли писати «що б»
Конструкція «що б» складається із займенника «що» та частки «б». Вона вживається у питальних реченнях. Займенник «що» змінюється за відмінками. Частку «б» можна переставити на інше місце в реченні, і зміст від цього не зміниться.
Приклади:
Що б ти зробив на моєму місці?
Що б такого побажати на свято?
Що такого побажати б на свято?
Коли писати «щоб»
«Щоб» – це сполучник і частка, утворені поєднанням займенника «що» з часткою «б».
Приклади:
Бажано, щоб ви прийшли раніше.
Щоб бути здоровим, треба правильно харчуватися.
Щоб ти був багатий, як земля!