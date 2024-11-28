Правильним варіантом написання буде «до речі»

Правопис деяких слів часто викликає плутанину. Одним із таких прикладів є вживання «до речі» чи «доречі», пише «Освітній портал».

Правильним варіантом написання буде «до речі», оскільки це прислівникова сполука, складена з прийменника та іменника.

«Окремо пишемо прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, у яких іменник зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну форму, особливо, якщо між прийменником і поєднаним із ним іменником можливе означення, виражене прикметником, займенником, числівником», – зазначено у чинній редакції українського правопису.

Наприклад:

До речі, ти вже бачив новий фільм «Дюна»?

Це, до речі, стало темою нашої розмови.

Варіант «доречі», написаний разом, є помилковим і не відповідає нормам правопису. Тому речення на зразок «Доречі, як ти з’їздив до Італії?» є граматично некоректними.