Олександр Авраменко підкреслив, що, якщо слово «онлайн» пишеться після іменника, то дефіс не потрібен

Багато хто сумнівається, як правильно писати слово «онлайн» українською: разом чи через дефіс.

Мовознавець Олександр Авраменко під час «Сніданку з 1+1» пояснив, що українською з дефісом слід писати лише ті слова, компоненти яких можна вживати самостійно як окремі слова. Приміром, в українській мові самостійно вживаються слова «план», «бізнес», «акція», «піар». Тому, якщо їх поєднувати, треба ставити дефіс, і тоді утворюються слова «піар-акція» та «бізнес-план».

«Слів “лайн” і “он” в українській мові немає, тому ці компоненти треба писати разом – “онлайн”. І зверніть увагу, що слово “онлайн” з наступним іменником пишемо через дефіс – “онлайн-трансляція”, “онлайн-режим”», — додав мовознавець.

Олександр Авраменко також підкреслив, що, якщо слово «онлайн» пишеться після іменника, то дефіс не потрібен – «трансляція онлайн», «режим онлайн».