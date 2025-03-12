Слово «як-не-як» – це складний прислівник, і його слід писати через два дефіси

Українська мова багата на прислівники, які часом викликають сумніви щодо правильного написання. Одним із таких є «як-не-як». WebPen пояснює, як писати правильно цей прислівник – окремо чи через дефіс.

Слово «як-не-як» – це складний прислівник, і його слід писати через два дефіси. Також через два дефіси пишуться прислівники: пліч-о-пліч, віч-на-віч, всього-на-всього, будь-що-будь, хоч-не-хоч, де-не-де, коли-не-коли.

Наприклад: «Як-не-як, а завдання виконано».