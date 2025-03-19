Згідно з новою редакцією українського правопису, «на жаль» правильно писати окремо. Це правило не змінилось, оскільки було і у попередній редакції правопису.

Проєкт «Мова – ДНК нації» пояснює: якщо прислівник утворено за допомогою прийменника й іменника, який зберігає своє лексичне значення та граматичну форму, то він пишеться окремо.

Підказка: між прийменником (на) та іменником (жаль) можна вставити прикметник. Приклад: «На превеликий жаль». У такому випадку ми не зможемо написати нажаль разом.

«На жаль» на письмі потрібно виділяти комами, як інші вставні слова та конструкції. Такі ж правила застосовуються до «на диво».

Правильні приклади вживання:

«На жаль, мій автобус уже поїхав».

«Через хворобу моя донька, на жаль, не зможе виступити».

Раніше ZAXID.NET пояснював, як правильно говорити про гроші: «здача» чи «решта».