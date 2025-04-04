Деякі іменники часто вживають не в тому роді

Деякі іменники, особливо іншомовного походження, мають рід, у визначенні якого мовці часто помиляються. Іноді такі помилки – від запозичення з російської. Деколи можна почути вислів «ця біль» замість «цей біль», що є неправильним. В українській мові біль (у значенні страждання) – іменник чоловічого роду.

Мовознавець Анатолій Капелюшний у довіднику «Стилістика й редагування» наводить перелік інших слів, у визначенні роду яких можуть виникати труднощі.

Чоловічий рід:

аерозоль;

біль;

зяб;

нежить;

перекис;

пил;

полин;

псалтир;

розпач;

розсип;

толь;

Сибір;

сип;

степінь;

ступінь;

тюль;

фенхель.

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Жіночий рід: