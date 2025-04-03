З, із чи зі: у яких випадках який прийменник правильно вживати
Прийменник «з» має три варіанти для милозвучності мовлення
Як правильно вживати прийменник «з», коли його треба замінити на «із» або «зі», пояснює мовознавець Анатолій Капелюшний у довіднику «Стилістика й редагування».
З уживається:
- на початку речення після паузи: З університету піду додому;
- перед голосними: Європа з Україною;
- після голосної перед приголосними (крім с, ш) чи перед сполученням приголосних: весело з ним.
Зі вживається перед словом, яке починається сполученням двох і більше приголосних, якщо першими йдуть літери з, с, ш, щ: зі степу, зі школи.
Із вживається:
- між приголосними та групами приголосних: поїзд із Києва;
- між свистячими й шиплячими звуками (позначеними буквами з, с, ц, ч, ш, щ) та між групами приголосних із цими звуками: шарф із шапкою.
Іноді використовують зо – як фонетичний варіант прийменника зі. Найчастіше – з числівниками два, три або із займенником мною: зо два, зо три, зо мною.
Про інші складні випадки правопису можна почитати за цим посиланням.
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