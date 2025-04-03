Прийменник «з» має три варіанти для милозвучності мовлення

Як правильно вживати прийменник «з», коли його треба замінити на «із» або «зі», пояснює мовознавець Анатолій Капелюшний у довіднику «Стилістика й редагування».

З уживається:

на початку речення після паузи: З університету піду додому;

перед голосними: Європа з Україною;

після голосної перед приголосними (крім с, ш) чи перед сполученням приголосних: весело з ним.

Зі вживається перед словом, яке починається сполученням двох і більше приголосних, якщо першими йдуть літери з, с, ш, щ: зі степу, зі школи.

Із вживається:

між приголосними та групами приголосних: поїзд із Києва;

між свистячими й шиплячими звуками (позначеними буквами з, с, ц, ч, ш, щ) та між групами приголосних із цими звуками: шарф із шапкою.

Іноді використовують зо – як фонетичний варіант прийменника зі. Найчастіше – з числівниками два, три або із займенником мною: зо два, зо три, зо мною.

Про інші складні випадки правопису можна почитати за цим посиланням.