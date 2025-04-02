«На льоту» є прислівником

Використовуючи у своєму мовленні та письмі прислівники, ми часто задумуємося про правильне написання: разом, окремо чи через дефіс. Сьогодні зʼясуємо, як правильно писати прислівник «на льоту» чи «нальоту».

Це прислівникове сполучення утворене поєднанням прийменника з іменником, пишеться окремо – на льоту. Водночас наголошеним є останній склад. Варіативним вживанням може бути «на лету».

Разом це слово може писатися лише у випадку, якщо це іменник «наліт» у родовому відмінку (немає чого – нальоту). Тоді і наголос падатиме на «о».

Зазвичай цей прислівник вживають у фразеологізмі «схоплювати на льоту», що означає дуже легко засвоювати щось, швидко сприймати й запамʼятовувати.

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Ось деякі приклади з української літератури:

Недаремно думка силувалася ловити на лету сей або той образ (Іван Франко);

Парубок зразу привʼязався до лейтенанта і кожне його слово перехоплював на льоту (Михайло Стельмах);

Кожне слово його аудиторія хапає на льоту (Олесь Гончар).

Про інші складні випадки правопису можна почитати за цим посиланням.