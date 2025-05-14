Багато побутових фраз є запозиченими з російської мови

Коли українці говорять про першочерговість дій, часто вживають вислови «в першу чергу», «першим ділом», «перш за все». Однак, як стверджують мовознавці, такі конструкції мають ознаки кальки з російської.

Їх варто замінити стилістично кращим варіантом: насамперед, передусім, найперше.

Оnlіnесоrrесtоr наводить такі приклади:

Банківський ринок в першу чергу має бути конкурентним. (не рекомендовано)

має бути конкурентним. (не рекомендовано) Банківський ринок насамперед має бути конкурентним. (рекомендовано)

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Перш за все сідайте за парти. (не рекомендовано)

сідайте за парти. (не рекомендовано) Найперше сідайте за парти. (рекомендовано)

Водночас «в першу чергу» можна вживати у таких випадках:

У першу чергу вітроелектростанції інвестовано мільйони гривень.