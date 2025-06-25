Можна йти назустріч і на зустріч

Написання прислівників – доволі складна тема, оскільки вони пишуться і разом, і окремо, і через дефіс. А бувають випадки, коли ті самі слова пишуться по-різному – все залежить, якою частиною мови вони є у реченні.

Наприклад, «на/зустріч» пишеться і окремо, і разом, пояснюють у групі «Нотатки філолога».

Якщо це прислівник і відповідає на питання «як? в який спосіб?», тоді пишемо разом.

Він йшов назустріч долі.

Якщо слово «зустріч» є іменником, відповідає на питання «хто? що?», тоді пишемо окремо. Для перевірки між словами «на» і «зустріч» можна вставити прикметник.

Він ішов на зустріч з дівчиною.

Він ішов на [першу] зустріч з дівчиною.

Про інші складні випадки правопису української мови читайте тут.